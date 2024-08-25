Український вертоліт Мі-8 був оснащений кулеметною туреллю під час виконання завдань щодо ураження російських БпЛА. Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що це повітряне судно не є ударним гелікоптером. Він багатофункціональний та зазвичай виконує транспортні функції.

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Застосування Мі-8

Олександр Коваленко зазначив, що вертоліт Мі-8 передбачає встановлення різноманітних засобів ураження. Результати його роботи є ефективними, адже пілотам вдалось знешкодити повітряні цілі противника.

У нас (в України – 24 Канал) є дефіцит повітряної компоненти для перехоплення російських дронів. Ми можемо витратити, наприклад, 1 мільйон гривень для того, щоб підняти цей гелікоптер у повітря та знищити "Шахед". І це буде набагато вартісніше, ніж той дрон влучить у якийсь будинок і загинуть люди,

– сказав військово-політичний оглядач.

Він підкреслив, що гроші у порівнянні із життям українських громадян, однозначно, зовсім не важливі.