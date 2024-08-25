Так, внаслідок активної протидії Сил оборони більшість ракет не досягла своїх цілей. Окрім того, збито майже всі "Шахеди".

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Скільки ракет і "Шахедів" збили сьогодні вночі

Командувач Повітряних сил повідомив, що вночі агресор завдав ударів ракетами різних типів по прифронтових областях. Зокрема, атакував Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину.

Ворог застосував ракети наземного базування з Воронезької та Ростовської областей, – крилату "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М". Також випустив 6 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей.

Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей,

– заявив генерал-лейтенант Микола Олещук.

Також окупанти атакували 9 ударними безпілотниками типу "Shahed". Дрони запускали з мису Чауда, що в окупованому Криму.

Вісім "Шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області,

– зазначив командувач Повітряних сил.

Скільки "Шахедів" збили вночі 25 серпня / Інфографіка Повітряних сил