Так, в результате активного противодействия Сил обороны большинство ракет не достигло своих целей. Кроме того, сбиты почти все "Шахеды".
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Сколько ракет и "Шахедов" сбили сегодня ночью
Командующий Воздушными силами сообщил, что ночью агрессор нанес удары ракетами различных типов по прифронтовым областям. В частности, атаковал Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую область.
Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей, – крылатую "Искандер-К", баллистическую "Искандер-М". Также выпустил 6 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей.
Вследствие активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей,
– заявил генерал-лейтенант Николай Олещук.
Также оккупанты атаковали 9 ударными беспилотниками типа "Shahed". Дроны запускали с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.
Восемь "Шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области,
– отметил командующий Воздушными силами.
Сколько "Шахедов" сбили ночью 25 августа / Инфографика Воздушных сил