Так, в результате активного противодействия Сил обороны большинство ракет не достигло своих целей. Кроме того, сбиты почти все "Шахеды".

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Сколько ракет и "Шахедов" сбили сегодня ночью

Командующий Воздушными силами сообщил, что ночью агрессор нанес удары ракетами различных типов по прифронтовым областям. В частности, атаковал Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую область.

Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей, – крылатую "Искандер-К", баллистическую "Искандер-М". Также выпустил 6 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей.

Вследствие активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей,

– заявил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Также оккупанты атаковали 9 ударными беспилотниками типа "Shahed". Дроны запускали с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Восемь "Шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области,

– отметил командующий Воздушными силами.

Сколько "Шахедов" сбили ночью 25 августа / Инфографика Воздушных сил