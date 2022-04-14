Мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений, – Кулеба о визите Штайнмайера

Украина уважает Германию как государство и не заинтересована в эскалации двусторонних отношений. А ситуацию относительно визита президента Франка-Вальтера Штайнмайера урегулируют по дипломатическим каналам.

Так прокомментировал ситуацию с визитом Франка-Вальтера Штайнмайера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковни по итогам их переговоров в Киеве.

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Ситуация непростая, но ее удастся решить

Кулеба пояснил, что обычно дипломаты способны решить все рабочие моменты, требующие согласования. Но иногда разные нюансы процессов или непроверенная информация попадает в СМИ. Это провоцирует различные ненужные публичные дискуссии, скандалы, эмоции. Именно так случилось и в ситуации с президентом Германии Штайнмайером.

Министр подчеркнул, что Украина с большим уважением относится как к Германии, так и к тамошнему президенту, который является одним из символов государства. Никто не заинтересован обострять двусторонние отношения, поэтому все нужно быстро урегулировать.

Мы не заинтересованы в эскалации двусторонних отношений. Поэтому убежден, что эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам. И никакого вреда для украинско-немецких отношений не будет. Еще раз подчеркиваю, мы выступаем за отношения, которые строятся на взаимном уважении,

– отметил Кулеба.

По его словам, Украина ждет новую немецкую политику в отношении нее, которая учитывает нынешние обстоятельства с войной, развязанной Россией.

Напомним, во вторник в немецких СМИ сообщили, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер хотел приехать с визитом в Киев, но Владимир Зеленский ему отказал. Он якобы не хотел встречаться, потому что немецкий политик имел значительные связи с Россией в прошлом. Это удивило местных политиков. Впоследствии Зеленский сказал, что не получал от Штайнмайера никаких запросов относительно визита.

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