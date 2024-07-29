В МИД обратились к украинцам из-за ситуации в Ливане
Источник:МИД Украины
В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе МИД обратилось к украинским гражданам. Так, там рекомендуют воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации обстановки.
В ведомстве предоставили определенные рекомендации для украинцев, которые находятся на территории Ливана.
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МИД предостерегает украинцев от поездок в Ливан
Гражданам Украины, которые находятся на территории Ливана, МИД рекомендует избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях. Также ведомство рекомендует неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Во время пребывания в Ливане гражданам Украины также рекомендуется воздержаться от поездок на территории:
- граничащих с сирийской границей;
- граничащих с израильской границей к югу от реки Литани;
- в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г.Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г.Сайда);
- Долины Бекаа;
- южного пригорода Бейрута (район Дахие).
Что делать в случае чрезвычайной ситуации
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или возникла угроза вашей жизни или здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливане,
– говорится в сообщении.
Обратиться в Посольство можно:
- по номеру телефона (+961) 5921668,
- по адресу электронной почты: emb_lb@mfa.gov.ua,
- или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57,
- на адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.