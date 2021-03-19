МИД Дании принял решение о переименовании Беларуси в официальных документах. Отныне дипломаты будут использовать название Belarus вместо Hviderusland ("Белая Россия").

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что это название нужно белорусским гражданам.

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Пора нам использовать термин, которого требуют белорусское гражданское общество и народ,

– отметил глава МИД.

?️?Hviderusland ️ Belarus?️?



Udenrigsministeriet vil fremover bruge navnet Belarus i stedet for Hviderusland.



"Det er på tide, at vi benytter den betegnelse, som efterspørges fra det belarusiske civilsamfund og befolkning", siger @JeppeKofod.#dkpol @AsgerLadefoged️ pic.twitter.com/4puoA7IHJ1 — Denmark MFA (@DanishMFA) March 18, 2021

В Дании 18 марта основали Фонд демократии в ответ на серьезные демократические вызовы и нарушения прав человека в Беларуси.

На поддержку демократических сил, гражданского общества и международного обмена выделят 50 миллионов датских крон, более 8 миллионов долларов.

Обратите внимание! В Германии в 2020 году приняли решение использовать название Belarus вместо старого Weißrussland.