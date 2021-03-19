"Этого требуют гражданское общество и народ": в Дании переименовали Беларусь
МИД Дании принял решение о переименовании Беларуси в официальных документах. Отныне дипломаты будут использовать название Belarus вместо Hviderusland ("Белая Россия").
Источник:МИД Дании
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что это название нужно белорусским гражданам.
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Пора нам использовать термин, которого требуют белорусское гражданское общество и народ,
– отметил глава МИД.
В Дании 18 марта основали Фонд демократии в ответ на серьезные демократические вызовы и нарушения прав человека в Беларуси.
На поддержку демократических сил, гражданского общества и международного обмена выделят 50 миллионов датских крон, более 8 миллионов долларов.
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