МЗС Данії ухвалило рішення про перейменування Білорусі в офіційних документах. Відтепер дипломати використовуватимуть назву Belarus замість Hviderusland ("Біла Росія").

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод заявив, що ця назва потрібна білоруським громадянам.

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Пора нам використовувати термін, якого вимагають білоруське громадянське суспільство та народ,

– зазначив очільник МЗС.

?️?Hviderusland ️ Belarus?️?



Udenrigsministeriet vil fremover bruge navnet Belarus i stedet for Hviderusland.



"Det er på tide, at vi benytter den betegnelse, som efterspørges fra det belarusiske civilsamfund og befolkning", siger @JeppeKofod.#dkpol @AsgerLadefoged️ pic.twitter.com/4puoA7IHJ1 — Denmark MFA (@DanishMFA) March 18, 2021

У Данії 18 березня заснували Фонд демократії у відповідь на серйозні демократичні виклики та порушення прав людини у Білорусі.

На підтримку демократичних сил, громадянського суспільства та міжнародного обміну виділять 50 мільйонів данських крон – понад 8 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! У Німеччині в 2020 році ухвалили рішення використовувати назву Belarus замість старого Weißrussland.