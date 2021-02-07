В МИД Эстонии раскритиковали Борреля за визит в Москву: причина
Представитель Еропейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подвергся жесткой критике от Министерства иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс. В частности – за его недавний визит в Москву.
Источник:ERR
Она раскритиковала дипломата за то, что он не поднял в Москве вопрос войны России против Украины. Лийметс также отметила, что в целом в Эстонии остался ряд серьезных вопросов после встречи Борреля в Москве, ведь время встречи было определено неудачно.
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Лийметс раскритиковала Борреля
По ее словам, она ожидала, что ЕС решительно осудит продолжение агрессии России на Востоке Украины, аннексию Крыма и торпедирование Россией Минских соглашений.
К сожалению, этого не произошло,
- отметила Лийметс.
"То, как Россия использовала и провела встречу с главой внешнеполитического ведомства ЕС Йозепом Борреллем в пятницу, было настолько цинично, насколько это можно было предусмотреть", – сказала министр.
Еще один сигнал от России
О высылке из Москвы дипломатов ЕС, из Польши, Швеции и Германии она сказала: "Россия направила еще один сигнал о том, что они не заинтересованы в предметной сотрудничестве и диалоге".
Также добавила, что одной из предпосылок должна была быть встреча с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным, его женой или членом основанной им организации – Фонд борьбы с коррупцией.
Визит Борреля в Москву: коротко
- Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель посетил Россию с рабочим визитом.
- Дмитрий Кулеба 2 февраля провел телефонный разговор с Боррелем перед поездкой последнего в Москву. Министр заявил, что россияне "абсолютно безжалостно создали худшие условия" для визита.
- В Москве Боррель заметил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных. Он подчеркнул, что дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.
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