Представитель Еропейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подвергся жесткой критике от Министерства иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс. В частности – за его недавний визит в Москву.

Она раскритиковала дипломата за то, что он не поднял в Москве вопрос войны России против Украины. Лийметс также отметила, что в целом в Эстонии остался ряд серьезных вопросов после встречи Борреля в Москве, ведь время встречи было определено неудачно.

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Лийметс раскритиковала Борреля

По ее словам, она ожидала, что ЕС решительно осудит продолжение агрессии России на Востоке Украины, аннексию Крыма и торпедирование Россией Минских соглашений.

К сожалению, этого не произошло,

- отметила Лийметс.

"То, как Россия использовала и провела встречу с главой внешнеполитического ведомства ЕС Йозепом Борреллем в пятницу, было настолько цинично, насколько это можно было предусмотреть", – сказала министр.

Еще один сигнал от России

О высылке из Москвы дипломатов ЕС, из Польши, Швеции и Германии она сказала: "Россия направила еще один сигнал о том, что они не заинтересованы в предметной сотрудничестве и диалоге".

Также добавила, что одной из предпосылок должна была быть встреча с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным, его женой или членом основанной им организации – Фонд борьбы с коррупцией.

Визит Борреля в Москву: коротко