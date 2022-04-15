Посещать Беларусь – опасно

В Беларуси решили ввести на месяц безвиз для граждан Латвии и Литвы. Глава МИД Латвии заявил, что посещать Беларусь – опасно.

Кстати Латвия за 2 месяца отдала Украине треть оборонного бюджета, – Эгилс Левитс

Мы призываем наших граждан не посещать Беларусь! Это опасно!,

– написал глава латвийского МИД в четверг в твитере.

С 15-го апреля гражданам Литвы и Латвии разрешен безвизовый въезд в Беларусь. Разрешение действует до 15 мая включительно.

Достойно внимания – Лукашенко может вести переговоры с Западом, – Жданов: смотрите видео