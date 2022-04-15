Відвідувати Білорусь – небезпечно

Білорусь вирішили запровадити на місяць безвіз для громадян Латвії та Литви. Очільник МЗС Латвії заявив, що відвідувати Білорусь – небезпечно.

До речі Латвія за 2 місяці віддала Україні третину оборонного бюджету, – Егілс Левітс

Ми закликаємо наших громадян не відвідувати Білорусь! Це небезпечно!,

– написав глава латвійського МЗС у четвер у твітері.

З 15-го квітня громадянам Литви та Латвії дозволено безвізовий в'їзд до Білорусі. Дозвіл чинний до 15 травня включно.

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