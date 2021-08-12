После того, как зафиксировали попытку кибератаки, проинформировали соответствующие правоохранительные органы. Официально других деталей пока не рассказывают.

Кстати За Макроном и министрами могли следить с помощью шпионской программы

Хакеры могли украсть переписку с НАТО

Журналисты получили информацию, что злоумышленники могли похитить доступ к более 1,5 миллиона писем от посольств в другие страны и НАТО. У них должна была быть информация о "Северном потоке-2", отношениях с Беларусью и Китаем.

К слову, некоторые документы даже были под грифом секретности.

При чем тут беспорядки под Сеймом

Советница президента Аста Скайсгирите сказала, что располагает определенной информацией о вероятном похищении переписки. Отметили, что это произошло почти одновременно с беспорядками под Сеймом и бунтом в лагере мигрантов.

В МИД комментировать слова Скайсгирите пока не могут.