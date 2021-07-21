Смартфоны президента Макрона, тогдашнего премьер-министра и еще минимум 14 министров правительства могли находиться под слежкой еще с 2019 года. Таков результат журналистского расследования.

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Это может стать скандалом

Консорциум журналистов во главе с французской организацией Forbidden Stories и Amnesty International установил, что номера французских чиновников были среди 50 тысяч телефонных номеров, которые отслеживали с помощью программы Pegasus.

Администрация Елисейского дворца обещает провести расследование. Однако уверяют, что подтверждение этой информации станет скандалом, и им надо "пролить свет" на это дело.

Что известно о Pegasus: