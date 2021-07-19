О вероятном шпионаже свидетельствуют результаты журналистского расследования "Проект Pegasus". Его опубликовали 18 июля ряд немецких СМИ.
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Журналисты 16 немецких редакций (как NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit) совместно с правозащитными организациями (Amnesty International, Forbidden Stories) получили доступ к списку из 50 тысяч телефонных номеров.
- За их владельцами, вероятно, следили годами.
Идентифицировать владельцев номеров всех не удалось, но примерно тысячу человек таки установили. Среди них:
- Высокопоставленные политики (более 600), бизнесмены, адвокаты, журналисты (около 200) и правозащитники.
География расположения людей, за которыми следили, – огромная: США, Франция, Индия, Марокко, Мексика, Венгрия, Азербайджан и другие страны.
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Независимые специалисты из области ИТ обнаружили в предоставленных им телефонах следы программного обеспечения Pegasus. Компания NSO Group, которая является его разработчиком, заявила следующее:
- Клиенты NSO – это только официальные государственные организации.
- А продукцию применяют для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и преступлениями против детей.
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