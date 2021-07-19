Про ймовірне шпигування свідчать результати журналістського розслідування "Проєкт Pegasus". Його опублікували 18 липня низка німецьких ЗМІ.

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Спецслужби стежили за журналістами й політиками завдяки троянській програмі

Журналісти 16 німецьких редакцій (як-от NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit) спільно з правозахисними організаціями (Amnesty International, Forbidden Stories) отримали доступ до списку з 50 тисяч телефонних номерів.

За їхніми власниками, ймовірно, стежили роками.

Ідентифікувати власників номерів усіх не вдалося, але приблизно тисячу людей таки встановили. Серед них:

Високопоставлені політики (понад 600), бізнесмени, адвокати, журналісти (майже 200) й правозахисники.

Географія розташування людей, за якими стежили, – величезна: США, Франція, Індія, Марокко, Мексика, Угорщина, Азербайджан та інші країни.

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Незалежні фахівці з царини ІТ виявили у наданих їм телефонах сліди програмного забезпечення Pegasus. Компанія NSO Group, яка є його розробником, заявила таке:

Клієнти NSO – це тільки офіційні державні організації.

організації. А продукцію застосовують для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю і злочинами проти дітей.

Зверніть увагу: раніше вже лунали заяви у ЗМІ, що Pegasus застосовували в оточення журналіста Джамаля Хашоггі, вбитого у 2018 в будівлі генконсульства Саудівської Аравії у Стамбулі.

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