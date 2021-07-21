Смартфони президента Макрона, тодішнього прем'єр-міністра та ще мінімум 14 міністрів уряду могли перебувати під стеженням ще з 2019 року. Таким є результат журналістського розслідування.

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Це може стати скандалом

Консорціум журналістів на чолі з французькою організацією Forbidden Stories та Amnesty International встановив, що номери французьких високопосадовців були серед 50 тисяч телефонних номерів, які відстежували за допомогою програми Pegasus.

Адміністрація Єлисейського палацу обіцяє провести розслідування. Однак запевняють, що підтвердження цієї інформації стане скандалом, і їм треба "пролити світло" на цю справу.

Що відомо про Pegasus: