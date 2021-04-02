Военное преступление России, – в МИД прокомментировали незаконный призыв в Крыму
Министерство иностранных дел решительно высказалось относительно незаконного призыва украинцев в Крыму. Там назвали такие действия военным преступлением.
Источник:Министерство иностранных дел
В пресс-службе МИД заявили, что страна-оккупант попирает нормы международного гуманитарного права. В частности российская оккупационная администрация нарушает положения четвертой Женевской конвенции 1949 года, осуществляя призыв в свои вооруженные силы на временно оккупированной территории Украины.
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Незаконный призыв на полуострове
Крымчан, которые не согласны с принудительным призывом, Россия преследует. Это также является нарушением Четвертой Женевской конвенции.
Несмотря на нормы международного права, государство-оккупант осуществляет пропаганду службы в армии России, в том числе и среди детей.
Что такое Женевская конвенция?Это международные многосторонние соглашения относительно законов и обычаев войны, которые направлены на защиту жертв вооруженных конфликтов. К конвенции присоединились более 190 государств, то есть почти все страны мира.
Данные: Википедия
МИД призвал международное сообщество отреагировать на действия России. А также – продолжить и усилить политико-дипломатическое давление на страну, чтобы она соблюдала нормы права.
Что известно о российском призыве в Крыму
- Суды на полуострове в марте 2021 года вынесли по меньшей мере 7 приговоров за уклонение от службы в армии России.
- По информации "Крымской правозащитной группы", в российскую армию незаконно призвали более 28 тысяч жителей Крыма.
- В Европейском Союзе осудили российский призыв на временно оккупированных территориях.
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