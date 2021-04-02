Министерство иностранных дел решительно высказалось относительно незаконного призыва украинцев в Крыму. Там назвали такие действия военным преступлением.

В пресс-службе МИД заявили, что страна-оккупант попирает нормы международного гуманитарного права. В частности российская оккупационная администрация нарушает положения четвертой Женевской конвенции 1949 года, осуществляя призыв в свои вооруженные силы на временно оккупированной территории Украины.

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Незаконный призыв на полуострове

Крымчан, которые не согласны с принудительным призывом, Россия преследует. Это также является нарушением Четвертой Женевской конвенции.

Несмотря на нормы международного права, государство-оккупант осуществляет пропаганду службы в армии России, в том числе и среди детей.

Что такое Женевская конвенция? Это международные многосторонние соглашения относительно законов и обычаев войны, которые направлены на защиту жертв вооруженных конфликтов. К конвенции присоединились более 190 государств, то есть почти все страны мира.

Данные: Это международные многосторонние соглашения относительно законов и обычаев войны, которые направлены на защиту жертв вооруженных конфликтов. К конвенции присоединились более 190 государств, то есть почти все страны мира.Данные: Википедия

МИД призвал международное сообщество отреагировать на действия России. А также – продолжить и усилить политико-дипломатическое давление на страну, чтобы она соблюдала нормы права.

Напомним! С 2014 года российская оккупационная администрация провела в Крыму 12 призывных кампаний.

Что известно о российском призыве в Крыму