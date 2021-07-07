Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил о состоянии наших граждан. По его словам, угрозы их жизни нет.

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В результате падения гражданского вертолета в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве трое граждан Украины получили травмы: пилот и двое пассажиров. Пострадавшие украинцы госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет,

– сказал дипломат.

Олег Николенко добавил, что консульство Украины в Гданске:

оказывает нашим гражданам необходимую консульскую помощь.

взаимодействует с правоохранительными органами и Государственной комиссией по расследованию авиационных аварий для выяснения причин падения,

контактирует с медицинским учреждением, в котором находятся украинцы.

Что известно о пострадавших

В результате аварии больше всего прострадала женщина – с повреждением позвоночника ее госпитализировали в больницу в Гижицком.

Травму получила и ее 17-летняя дочь, которую на вертолете медицинской авиационной спасательной службы доставили в Ольштын.

Пилот сейчас находится в медицинском учреждении в Гижицком на наблюдении. К слову, что других людей на борту не было.

Обратите внимание! Практически сразу после вылета у вертолета начались проблемы с двигателем. Он начал падать в озеро и полностью затонул.