Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив про стан наших громадян. За його словами, загрози їхньому життю немає.
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Унаслідок падіння цивільного гвинтокрила в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві троє громадян України отримали травми: пілот та двоє пасажирів. Постраждалі українці госпіталізовані, їхній стан стабільний, загрози життю немає,
– сказав дипломат.
Олег Ніколенко додав, що консульство України в Гданську:
- надає нашим громадянам необхідну консульську допомогу.
- взаємодіє із правоохоронними органами та Державною комісією з розслідування авіаційних аварій задля з'ясування причин падіння,
- контактує з медичним закладом, в якому перебувають українці.
Що відомо про постраждалих
- Унаслідок аварії найбільше простраждала жінка – з пошкодженням хребта її госпіталізували до лікарні в Гіжицькому.
- Травму отримал і її 17-річна дочка, яку вертольотом медичної авіаційної рятувальної служби доправили до Ольштина.
- Пілот наразі перебуває у медичному закладі в Гіжицькому на спостереженні. До слова, що інших людей на борту не було.