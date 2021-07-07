Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив про стан наших громадян. За його словами, загрози їхньому життю немає.

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Унаслідок падіння цивільного гвинтокрила в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві троє громадян України отримали травми: пілот та двоє пасажирів. Постраждалі українці госпіталізовані, їхній стан стабільний, загрози життю немає,

– сказав дипломат.

Олег Ніколенко додав, що консульство України в Гданську:

надає нашим громадянам необхідну консульську допомогу.

взаємодіє із правоохоронними органами та Державною комісією з розслідування авіаційних аварій задля з'ясування причин падіння,

контактує з медичним закладом, в якому перебувають українці.

Що відомо про постраждалих

Унаслідок аварії найбільше простраждала жінка – з пошкодженням хребта її госпіталізували до лікарні в Гіжицькому.

Травму отримал і її 17-річна дочка, яку вертольотом медичної авіаційної рятувальної служби доправили до Ольштина.

Пілот наразі перебуває у медичному закладі в Гіжицькому на спостереженні. До слова, що інших людей на борту не було.

Зверніть увагу! Практично одразу після вильоту в гелікоптера почались проблеми з двигуном. Він почав падати в озеро та повністю затонув.