Россия отказалась выполнять Венский документ ОБСЕ. В Министерстве иностранных дел считают такие действия подтверждением намерений Кремля продолжать военное давление и угрозы в отношении Украины.

7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 о мерах укрепления доверия и безопасности.

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Что известно об игнорировании Россией договора

Согласно предусмотренной этим документом процедуры, России направили официальный запрос о предоставлении разъяснений о росте войск под границей с Украиной и на оккупированных территориях.

Российская сторона ответила, что не ведет такой деятельности. Дальнейшие попытки Киева привлечь Москву к консультациям касательно этого тоже игнорировали.

Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.

Реакция МИД Украины на действия России

Отказ выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений России продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины.

Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию,

– отметили в ведомстве.

Там также просят Москву начать добросовестно выполнять оборонные положения минских договоренностей и обязательств по Венскому документу ОБСЕ.