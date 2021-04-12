Кремль отказался выполнять Венский документ ОБСЕ: что говорят в МИД Украины
Россия отказалась выполнять Венский документ ОБСЕ. В Министерстве иностранных дел считают такие действия подтверждением намерений Кремля продолжать военное давление и угрозы в отношении Украины.
Источник:МИД Украины
7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 о мерах укрепления доверия и безопасности.
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Что известно об игнорировании Россией договора
Согласно предусмотренной этим документом процедуры, России направили официальный запрос о предоставлении разъяснений о росте войск под границей с Украиной и на оккупированных территориях.
Российская сторона ответила, что не ведет такой деятельности. Дальнейшие попытки Киева привлечь Москву к консультациям касательно этого тоже игнорировали.
Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.
Реакция МИД Украины на действия России
Отказ выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений России продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины.
Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию,
– отметили в ведомстве.
Там также просят Москву начать добросовестно выполнять оборонные положения минских договоренностей и обязательств по Венскому документу ОБСЕ.
Что такое Венский документ?
Это соглашение, которое подписали страны-участницы ОБСЕ. Его цель – реализация мер доверия и безопасности в Европе.
Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом в отношении любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил. Речь идет прежде всего о случаях, когда армия находится за пределами ее обычного местоположения в мирное время.
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