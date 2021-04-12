Росія відмовилася виконувати Віденський документ ОБСЄ. У Міністерстві закордонних справ вважають такі дії підтвердженням намірів Кремля продовжувати військовий тиск та погрози щодо України.

7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

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Що відомо про ігнорування Росією договору

Відповідно до передбаченої цим документом процедури, Росії направили офіційний запит щодо надання роз'яснень про зростання військ під кордоном з Україною та на окупованих територіях.

Російська сторона відповіла, що не веде такої діяльності. Подальші намагання Києва залучити Москву до консультацій щодо цього теж ігнорували.

Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ.

Реакція МЗС України на дії Росії

Відмова виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів Росії продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України.

Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію,

– наголосили у відомстві.

Там також просять Москву почати добросовісно виконувати безпекові положення мінських домовленостей та зобов'язання за Віденським документом ОБСЄ.