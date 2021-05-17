Украина, Грузия и Молдова подписали трехсторонний меморандум о начале тесного сотрудничества по вопросам европейской интеграции "Ассоциированное трио". В нем говорится о стремлении стран расширить возможности соглашений об ассоциации, способствовать сближению с Евросоюзом и постепенно интегрироваться во внутренний рынок ЕС.

В МИД подчеркнули, что Украина, Грузия и Молдова убеждены, что Восточное партнерство требует стратегического обновления.

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Необходимо определить амбициозные цели, которые должным образом учтут европейские стремления восточных партнеров и их потенциал иметь глубокие отношения с ЕС,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии договорились координировать позиции по актуальным вопросам повестки дня ЕС. Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой также обсудили укрепление региональной безопасности, которая требует повышенного внимания в рамках Восточного партнерства.

В меморандуме говорится, что участники соглашаются укреплять сотрудничество

проведением трехсторонних консультаций для обсуждения конкретных вопросов в рамках их интеграции с ЕС, а также сотрудничества в рамках Восточного партнерства;

проведением координационных встреч "Ассоциированного трио" на уровне экспертов, старших должностных лиц, а при необходимости на уровне министров перед важными событиями повестки дня Восточного партнерства;

проведением совместных дипломатических демаршей с институтами ЕС и странами-членами ЕС по совместно согласованным вопросам, касающимся их европейских направлений.

Кроме того, предусмотрена разработка новых диалоговых платформ с региональными инициативами с участием государств-членов ЕС, направленных на мобилизацию поддержки европейских устремлений трио.

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