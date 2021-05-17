Україна, Грузія та Молдова підписали тристоронній меморандум про початок посиленої співпраці з питань європейської інтеграції "Асоційоване тріо". У ньому йдеться про прагнення країн розширити можливості угод про асоціацію, сприяти зближенню з Євросоюзом та поступово інтегруватися у внутрішній ринок ЄС.

У МЗС наголосили, що Україна, Грузія і Молдова переконані, що Східне партнерство вимагає стратегічного оновлення.

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"Асоційоване тріо" добиватиметься вступу в ЄС

Необхідно визначити амбітні цілі, які належним чином зважать європейські прагнення східних партнерів і їхній потенціал мати глибокі відносини з ЄС,

– зазначив Дмитро Кулеба.

Глави української, грузинської та молдавської дипломатії домовилися координувати позиції з актуальних питань порядку денного ЄС. Дмитро Кулеба, Давид Залкаліані та Ауреліу Чокой також обговорили зміцнення регіональної безпеки, яка вимагає підвищеної уваги в рамках Східного партнерства.

У меморандумі йдеться, що учасники погоджуються зміцнювати співпрацю

проведенням тристоронніх консультацій для обговорення конкретних питань в рамках їх інтеграції з ЄС, а також співробітництва в рамках Східного партнерства;

проведенням координаційних зустрічей "асоційованого тріо" на рівні експертів, старших посадовців, а за потреби на рівні міністрів перед важливими подіями порядку денного Східного партнерства;

проведенням спільних дипломатичних демаршів з інституціями ЄС та країнами-членами ЄС зі спільно узгоджених питань, що стосуються їхніх європейських напрямків.

Крім того, передбачена розробка нових діалогових платформ з регіональними ініціативами за участю держав-членів ЄС, спрямованих на мобілізацію підтримки європейських прагнень тріо.

Заснування "Асоційованого тріо": що відомо