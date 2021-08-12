Об этом в эфире 24 канала рассказала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Изначально, когда только создавалась архитектура Крымской платформы, для Украины было принципиальным то, что Россия как страна-оккупант должна нести ответственность.

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Эмине Джапарова отметила, что Крымскую платформу хотели предложить как площадку, где Россия могла бы пересмотреть свои агрессивные действия и вернуться к ситуации 2014 года и фактически нести эту ответственность.

"Но из-за того, что Россия и по прошествии некоторого времени не осознала, зачем создавали Крымскую платформу, объявила эту инициативу, цитирую "угрозой территориальной целостности и безопасности России", то однозначно – сейчас у нашей стороны аргументов и пространства понимать, что Россия может принять участие в саммите, не осталось", – сказала заместитель Дмитрия Кулебы.

Джапаров Лукашенко идет в объятия Путина

Эмине Джапарова отметила, что Беларусь пока движется в так называемом фарватере России. Провокационные заявления Александра Лукашенко в последнее время тоже показывают, что он все больше "идет в теплые объятия Путина", сказала заместитель главы МИД. В то же время цена за соответствующие действия режима Беларуси – высокая.

Мы солидарны с народом Беларуси, не раз заявляли, что поддерживали его в стремлении жить свободно, отстаивать свою права,

– заявила Эмине Джапаров.

Заместитель главы МИД о Крымской платформе: смотрите видео

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