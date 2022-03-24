МИД осудил принудительное переселение жителей Мариуполя в Россию

Российская армия принудительно депортировала в фильтрационные лагеря уже почти 6 тысяч мариупольцев, чтобы использовать их в качестве заложников для политического давления на Украину.

В МИД Украины осудили этот факт и подчеркнули, что такие действия страны-агрессора являются грубым нарушением законов и обычаев войны.

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В частности, таким образом оккупанты нарушают:

Женевскую конвенцию 1949 года,

Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что Россия начала новый этап террора против Мариуполя. Жителей, уцелевших под бомбежками российской авиации и обстрелами артиллерии, пытаются принудительно депортировать на территорию России.

В особой опасности оказались 15 тысяч жителей Левобережного района Мариуполя, которых российские оккупанты ныне насильно заставляют выехать на российскую территорию. Захватчики отбирают у людей паспорта и другие документы, удостоверяющие личность.

Параллельно вооруженные силы России обстреливают эвакуационные колонны, пытающиеся выехать из Мариуполя на неоккупированную территорию Украины. Российские войска продолжают удерживать гуманитарный конвой автобусов, несколько дней назад прибывший за мариупольцами из Запорожья.

Мы призываем мировых лидеров, которые сегодня собрались в Брюсселе на саммиты НАТО, Группы семи и ЕС, принять срочные меры, чтобы спасти жизнь жителей Мариуполя и других украинских городов, оказавшихся в негуманной осаде российской армии,

– подчеркнули в МИД Украины.

Международное сообщество должно принять новые жесткие санкции против России, чтобы остановить его смертоносную военную машину, а также прекратить какие-либо бизнес-связи с российскими компаниями для прекращения финансирования войны России против Украины.

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