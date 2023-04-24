Мы не нуждаемся в разрешениях России, – МИД о заявлении вице-спикера Венгрии относительно НАТО

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро отметилась скандальным заявлением о вступлении Украины в НАТО. В МИДе уже отреагировали на ее слова.

В МИД подчеркнули, что Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности. Это право неоднократно подтверждалось на уровне всех государств-членов НАТО, в том числе Венгрии, передает 24 Канал.

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Позиция МИД

"Мы не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом Альянса. В то же время опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимость от прихотей Москвы", – заявили в МВД.

Там также добавили, что нет никаких объективных причин, которые бы препятствовали вступлению Украины в НАТО. Украинское членство лишь усилит Альянс, исключит возможность повторения российской агрессии в Европе в будущем, утверждают в МИД.

Скандальное заявление вице-спикера парламента Венгрии

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что для вступления Украины в НАТО нужно "соглашение-одобрение" России. Об этом она сказала в интервью российскому изданию "Известия".

"Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", – заявила представитель венгерского парламента.

Более того, Дуро обвинила Киев в "притеснениях" национальных меньшинств.

"Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, россиянам и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их действующие права, особенно в сфере использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше хочет идти на компромисс и гарантировать адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья", – сказала она.

Дуро заявила, что украинские власти могли бы сделать "правильный шаг" в этом направлении и дать Закарпатской области и другим регионам территориальную автономию.