О таком решении стало известно сегодня, 25 мая, когда в сети появился соответствующий указ, подписанный главой Кремля Владимиром Путиным. Министерство иностранных дел Украины не осталось в стороне и уже успело прокомментировать абсурдное заявление.

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Реакция МИД на решение Путина относительно паспортов на Херсонщине и Запорожье

Так, МИД Украины осуждает указ президента России, открывающий путь к принуждению жителей временно захваченных российской армией территорий в Херсонской и Запорожской областях получать российское гражданство.

Незаконная паспортизация в Херсонской и Запорожской областях, так же как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств России как государства-оккупанта.

В ведомстве подчеркнули, что указ российского президента юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий. То есть такое решение не повлияет на принадлежность жителей временно оккупированных территорий к гражданству Украины.

Принудительная паспортизация украинцев в Херсонской и Запорожской областях является очередным свидетельством преступной цели войны России против Украины – захват украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле,

– говорится в сообщении.

Призывы Кулебы

Глава МИД подчеркнул, что Украина призывает международное сообщество остановить Россию, которая совершает преступления против Украины. Он добавил, что противник совершает преступления в таких масштабах, каких не знали в Европе еще со времен Второй мировой войны.

Министр требует немедленно принять шестой пакет санкций и начать работу над седьмым санкционным пакетом. Кроме того, Кулеба призвал международных партнеров ускорить принятие решений по дальнейшему предоставлению Украине вооружения. В первую очередь Украине нужно предоставить реактивные системы залпового огня.

В заключение министр иностранных дел Украины подчеркнул, что промедление будет только поощрять режим Путина к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в Европе.

В Херсонской и Запорожской областях будут раздавать российские паспорта

Сегодня, 25 мая, стало известно, что Путин подписал указ, упрощающий выдачу российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях. Таким образом, враг стремится установить полный контроль над этими регионами.

По информации "администрации региона", сейчас власти Запорожской области уже готовят инфраструктуру для организации выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий.

Напомним, российские оккупационные власти также осуществляют паспортизацию по ускоренной процедуре жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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