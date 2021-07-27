Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" побуждает Путина к агрессии, – МИД Польши

Завершение строительства "Северного потока-2" непременно снизит уровень безопасности в Европе. Кроме того, это побудит Россию к агрессивным действиям.

Такое мнение озвучил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Дипломат негативно оценил влияние немецко-американского соглашения на безопасность в Европе.

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Он также напомнил, что за последние несколько лет Россия отвечает, среди прочего, за:

начало войны в Украине,

преследования оппозиционеров,

убийства независимых журналистов и тому подобное.

Яблонский заявил, что, дав разрешение на завершение работ при строительстве газопровода, США и Германия показали президенту России Владимиру Путину, что все такие меры могут быть эффективно осуществлены.

Соглашение между США и Германией: главное

Джо Байден и Ангела Меркель заключили соглашения между США и Германией 21 июля. Оно предусматривает:

выделение Берлином дополнительной финансовой помощи Украине в размере более 200 миллионов евро;

создание фонда объемом не менее 1 миллиарда долларов, который будет использоваться для финансирования инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии;

направление усилий на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года;

использование рычагов для продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину, который заканчивается в 2024 году.