Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Он отметил, что Беларусь цинично использует людей, желающих попасть в Евросоюз.

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"С одной стороны, мы имеем агрессивную толпу мигрантов, которых привозят в Беларусь чаще всего из стран Ближнего Востока. Также у нас есть информация, что этих людей даже научили, как вести себя на границе. С другой стороны, проводят кампанию дезинформации", – сказал Пшидач.

Что хочет Лукашенко

Замминистра отметил, что действия Лукашенко являются преступными.

Лукашенко агрессивной позицией хочет заставить ЕС признать, что он лидер государства. Он хочет снять санкции, наложенные на него лично и на его соратников,

– рассказал Пшидач.

Цель России

По словам Пшидача, действия Москвы должны проверить, сможет ли Запад выстоять. Россия пытается дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО.

"Мы должны быть осторожными и учитывать то, что происходит на рынке газа после фактического согласия США и Германии достроить "Северный поток-2", что происходит вокруг Украины, как газом шантажируют Молдову", – сказал он.

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