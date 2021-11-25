Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач. Він зазначив, що Білорусь цинічно використовує людей, які хочуть потрапити в Євросоюз.
До теми Естонія направить на польсько-білоруський кордон своїх військових
"З одного боку ми маємо агресивний натовп мігрантів, яких привозять до Білорусі найчастіше з країн Близького Сходу. Також у нас є інформація, що цих людей навіть навчили, як поводитися на кордоні. З іншого боку, проводять кампанію дезінформації", – сказав Пшидач.
Що хоче Лукашенко
Заступник міністра зазначив, що дії Лукашенка є злочинними.
Лукашенко агресивною позицією хоче змусити ЄС визнати, що він є лідером держави. Він хоче зняти санкції, накладені на нього особисто та на його соратників,
– розповів Пшидач.
Мета Росії
За словами Пшидача, дії Москви мають перевірити, чи зможе Захід вистояти. Росія намагається дестабілізувати ситуацію на східному фланзі НАТО.
"Ми повинні бути обережними й зважати на те, що відбувається на ринку газу після фактичної згоди США та Німеччини добудувати "Північний потік-2", що відбувається навколо України, як газом шантажують Молдову", – сказав він.
Міграційна криза на білорусько-польському кордоні: останні новини
- Про гібридну атаку зі сторони Білорусі Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з польським президентом Анджеєм Дудою. Також український президент розповів польському колезі про ситуацію на Донеччині та Луганщині.
- Ввечері 23 листопада сотні нелегалів штурмували кордон. Вони кидали у польських прикордонників камінням.
- На кордоні Білорусі вночі 24 листопада мігранти спробували силою прорватися до Польщі. Під час цього постраждав польський військовий.