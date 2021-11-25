Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач. Він зазначив, що Білорусь цинічно використовує людей, які хочуть потрапити в Євросоюз.

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"З одного боку ми маємо агресивний натовп мігрантів, яких привозять до Білорусі найчастіше з країн Близького Сходу. Також у нас є інформація, що цих людей навіть навчили, як поводитися на кордоні. З іншого боку, проводять кампанію дезінформації", – сказав Пшидач.

Що хоче Лукашенко

Заступник міністра зазначив, що дії Лукашенка є злочинними.

Лукашенко агресивною позицією хоче змусити ЄС визнати, що він є лідером держави. Він хоче зняти санкції, накладені на нього особисто та на його соратників,

– розповів Пшидач.

Мета Росії

За словами Пшидача, дії Москви мають перевірити, чи зможе Захід вистояти. Росія намагається дестабілізувати ситуацію на східному фланзі НАТО.

"Ми повинні бути обережними й зважати на те, що відбувається на ринку газу після фактичної згоди США та Німеччини добудувати "Північний потік-2", що відбувається навколо України, як газом шантажують Молдову", – сказав він.

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