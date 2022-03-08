Сегодня через гуманитарные коридоры жители Сум и иностранные студенты могут эвакуироваться в Полтаву. Первая колонна автобусов уже направилась в Полтаву.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Представитель МИД Украины Олег Николенко призвал Россию не нарушать режим тишины и не подвергать опасности жизни мирных людей.

Призываем Россию придерживаться своих обязательств по прекращению огня, воздерживаться от действий, угрожающих жизни людей, и разрешить доставку гуманитарной помощи.

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