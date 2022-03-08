Сьогодні через гуманітарні коридори мешканці Сум та іноземні студенти можуть евакуюватися до Полтави. Перша колонна автобусів вже рушила до Полтави.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Речник МЗС України Олег Ніколенко закликав Росію не порушувати режим тиші та не наражати на небезпеку життя мирних людей.

Закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов'язаностей щодо припинення вогню, утримуватися від дій, які загрожують життю людей, та дозволити доставку гуманітарноїї допомоги.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!