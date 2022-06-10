Олег Николенко – спикер МИД Украины – не подтвердил и не опроверг информацию. Он подчеркнул, что пока может сообщить только одно: продолжаются переговоры, консультации на разных уровнях.

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Я могу только сказать, что сейчас продолжаются переговоры, консультации на разных уровнях в преддверии Саммита, где мы ожидаем, что Украина должна получить статус кандидата. Больше в детали не хочу заходить, потому что этот процесс деликатный,

– заявил Николенко.

Представитель МИД подчеркнул, что украинская сторона внимательно отслеживает информацию, которая появляется в публичном доступе.

По словам Николенко, сейчас идет тихая кулуарная работа. По словам спикера МИД, ее – очень много. Она происходит на разных уровнях. Все активно работают, чтобы получить необходимый Украине результат в конце июня.

Заявление Стефанишиной

Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам Евроинтеграции Украины – заявила, что сейчас есть три страны, которые против предоставления Украине статуса кандидата . В то же время сомнения этих скептических европейских стран пытаются развеять.

В целом дискуссии о предоставлении Украине других форматов, а не статуса кандидата, по словам Стефанишиной, ведут 7 стран ЕС.

"Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет для Украины", - говорится в сообщении.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам Евроинтеграции Украины отметила, что во время саммита 23 – 24 июня ни один из лидеров Европейского Союза не осмелится сказать Украине "нет".

По словам Стефанишиной, на июнь 2022 года Украина уже выполнила 65 – 70% своих обязательств по Соглашению об ассоциации. Кроме того, уже создана система антикоррупционных органов.

ЕС выделяет Украине дополнительную резинопомощь

Янез Ленарчич – еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями – заявил, что ЕС выделяет Украине дополнительные 205 миллионов евро . Их потратят на резинопомощь.

Он подчеркнул, что в ЕС быстро реагируют и расширяют свое присутствие в Украине. Благодаря этому люди, нуждающиеся в помощи, получают еду, воду, медицинские услуги, жилье, защиту и денежную поддержку.

Кроме того, ЕС тесно сотрудничает с представителями украинских властей. Все для того, чтобы оказывать актуальную помощь.

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