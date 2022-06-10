Отмечается, что она необходима для принятия официального решения нашей заявки Европейским советом. О рекордных темпах формулировки оценки рассказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

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Еврокомиссия работает, "как супергерои"

Эрик Мамер заверил, что Еврокомиссия работает над оценкой заявки на членство от Украины в рекордно короткие сроки – если обычно, чтобы подготовить вывод, потребовалось очень много времени , то сейчас это всего несколько недель с тех пор, как наше государство предоставило свои ответы на вторую часть опросника. .

Представитель Европейской комиссии напомнил о фотографии , на которой Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует ответ официального Киева на вторую часть анкеты.

Я не знаю, помните ли вы ту фотографию, но ответ был очень "толстый". Всем известно, что работники Еврокомиссии – супергерои, но даже супергероям нужно иногда спать. Поэтому будет справедливо дать нам немного времени, чтобы завершить свою оценку в этом политически и технически очень важном и чувствительном вопросе.

– заявил Мамер.

К слову, чиновник добавил, что между принятием решения Еврокомиссией и Европейским советом пройдет около одной недели . Мамер признал, что это очень "плотные" термины, и отметил, что все они работают под "чрезвычайным давлением времени".

Альтернатив нет, – Зеленский высказался о вступлении Украины в Евросоюз

Напомним, что в мае брюссельский корреспондент Рикард Юзвяк отмечал , что Европейская комиссия предоставит свои выводы по поводу заявок на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии 8 или 15 июня .

Ожидается, что на саммите 23-24 июня ЕС должен объявить решение о предоставлении Украине статуса кандидата. По словам вице-премьер-министра по вопросам Евроинтеграции Украины Ольги Стефанишиной , сейчас семь стран предлагают предоставить нашему государству другие форматы, а не статус кандидата. Вместе с тем, три страны из этого перечня настойчиво не хотят давать "зеленый свет" Киеву в направлении евроинтеграции.

Добавим, что конкретные названия этих стран чиновник не объявила, заверила, что в конце июня ни один из лидеров государств Европейского Союза не решится сказать Украине "нет".

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