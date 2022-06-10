Зазначається, що вона необхідна для ухвалення офіційного рішення щодо нашої заявки Європейською радою. Про рекордні темпи формулювання оцінки розповів представник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу у Брюсселі.

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Єврокомісія працює, "як супергерої"

Ерік Мамер запевнив, що Єврокомісія працює над оцінкою заявки на членство від України у рекордно короткі терміни – якщо зазвичай, щоб підготувати висновок, потрібно було дуже багато часу, то зараз це лише кілька тижнів відтоді, як наша держава надала свої відповіді на другу частину опитувальника.

Представник Європейської комісії нагадав про фотографію, на якій Президент України Володимир Зеленський демонструє відповідь офіційного Києва на другу частину анкети.

Я не знаю, чи пам'ятаєте ви ту фотографію, але відповідь була дуже "товста". Усім відомо, що працівники Єврокомісії – супергерої, але навіть супергероям потрібно інколи спати. Тому буде справедливо дати нам трохи часу, щоб завершити свою оцінку у цьому політично й технічно дуже важливому та чутливому питанні,

– заявив Мамер.

До слова, посадовець додав, що між ухваленням рішення Єврокомісією та Європейською радою мине близько одного тижня. Мамер визнав, що це дуже "щільні" терміни, й зауважив, що всі вони працюють під "надзвичайним тиском часу".

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Нагадаємо, що у травні брюссельський кореспондент Рікард Юзвяк зазначав, що Європейська комісія надасть свої висновки щодо заявок на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії 8 або 15 червня.

Очікується, що на саміті 23 – 24 червня ЄС має оголосити рішення щодо надання Україні статусу кандидата. За словами віцепрем'єр-міністерки з питань Євроінтеграції України Ольги Стефанішиної, наразі сім країн пропонують надати нашій державі інші формати, а не статус кандидата. Разом з тим три країни з цього переліку наполегливо не хочуть давати "зелене світло" Києву у напрямку євроінтеграції.

Додамо, що конкретні назви цих країн посадовиця не оголосила, втім запевнила, що наприкінці червня жоден з лідерів держав Європейського Союзу не наважиться сказати Україні "ні".

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