Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что украинская сторона призывает российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов. Страна-агрессор должна начать выполнять Минские договоренности и договоренности нормандского формата.

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Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации,

– подчеркнул Николенко.

Спикер МИД Украины подчеркнул, что именно прекращения российской вооруженной агрессии против Украины и отказ России от логики конфронтации станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте.

Циничный фейк России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы "готовят ВСУ к активным боевым действиям".

Шойгу даже заговорил о мифических "резервуарах с неопределенными химическими компонентами. Их якобы привезли на Донбасс. По словам российского министра обороны, их планируют использовать для провокаций".

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