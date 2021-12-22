Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що українська сторона закликає російське керівництво припинити ворожу риторику та мову ультиматумів. Країна-агресорка має почати виконувати мінські домовленості та домовленості нормандського формату.
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Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації,
– наголосив Ніколенко.
Речник МЗС України наголосив, що саме припинення російської збройної агресії проти України і відмова Росії від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті.
Цинічний фейк Росії
- Міністр оборони Росії Сергія Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії начебто "готують ЗСУ до активних бойових дій".
- Шойгу навіть заговорив про міфічні "резервуари з невизначеними хімічними компонентами". Їх начебто привезли на Донбас. За словами російського міністра оборони, їх "планують використати їх для провокацій".
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