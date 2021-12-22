Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що українська сторона закликає російське керівництво припинити ворожу риторику та мову ультиматумів. Країна-агресорка має почати виконувати мінські домовленості та домовленості нормандського формату.

Зауважте Білий дім вивчає, як підтримати українських добровольців у разі нападу Росії, – ЗМІ

Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації,

– наголосив Ніколенко.

Речник МЗС України наголосив, що саме припинення російської збройної агресії проти України і відмова Росії від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті.

Цинічний фейк Росії

Міністр оборони Росії Сергія Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії начебто "готують ЗСУ до активних бойових дій".

Шойгу навіть заговорив про міфічні "резервуари з невизначеними хімічними компонентами". Їх начебто привезли на Донбас. За словами російського міністра оборони, їх "планують використати їх для провокацій".

"InformNapalm" про нарощування Росією військ на кордоні з Україною: дивіться відео