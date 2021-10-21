МИД обратился к турецким правоохранителям
На задержание украинца отреагировал спикер МИД Олег Николенко. Он отметил, что официальная информация от Турции пока не поступала.
К теме Украинцу в Турции выдвинули обвинения в шпионаже
Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания,
– заявил Николенко.
Он добавил, что консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию. Дипломаты пытаются выяснить место пребывания украинца и детали дела. Кроме того, они хотят получить разрешение на его посещение консулом.
Задержание 6 мужчин в Турции: что известно
- 8 октября в Стамбуле задержали 6 мужчин. По их месту жительства правоохранители изъяли пистолеты и боеприпасы. Мужчин заподозрили в политическом и военном шпионаже, а также подготовке вооруженного нападения. Сначала СМИ говорили, что все они – россияне.
- Впоследствии турецкие журналисты заявили, что среди задержанных есть украинец. Сейчас он находится под стражей.
- Подозреваемые якобы готовили вооруженные нападения на представителей чеченской оппозиции в Турции.
- Теперь мужчинам грозит заключение сроком от 15 до 20 лет.