МИД обратился к турецким правоохранителям

На задержание украинца отреагировал спикер МИД Олег Николенко. Он отметил, что официальная информация от Турции пока не поступала.

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Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания,

– заявил Николенко.

Он добавил, что консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию. Дипломаты пытаются выяснить место пребывания украинца и детали дела. Кроме того, они хотят получить разрешение на его посещение консулом.

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