Одновременно провели операции по трем адресам в Стамбуле и двум адресам в Анталии. Полиция действовала совместно с разведкой.

Кстати Высланные дипломаты России при НАТО были необъявленными сотрудниками разведки, – Столтенберг

Россияне шпионили и планировали нападение

В ходе операций задержали шесть подозреваемых. Во время обысков по их адресам изъяли 3 ствола, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, магазины с пулями и много патронов.

По данным турецких силовиков, задержанные готовили вооруженное нападение в Стамбуле и собирали конфиденциальную информацию для политического или военного шпионажа.

Издание CNN Turk заявляет, что все мужчины имели российские паспорта.

Российские дипломаты были шпионами: главное