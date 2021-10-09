Одночасно провели операції за трьома адресами в Стамбулі та двома адресами в Анталії. Поліція діяла спільно з розвідкою.
До речі Вислані дипломати Росії при НАТО були неоголошеними співробітниками розвідки, – Столтенберг
Росіяни шпигували і планували напад
У ході операцій затримали шість підозрюваних. Під час обшуків за їхніми адресами вилучили 3 стволи, один з яких був оснащений глушником та лазерним прицілом, магазини з кулями та багато патронів.
За даними турецьких силовиків, затримані готували збройний напад в Стамбулі і збирали конфіденційну інформацію задля політичного або військового шпигунства.
Видання CNN Turk заявляє, що усі чоловіки мали російські паспорти.
Російські дипломати були шпигунами: головне
- Нещодавно спалахнув міжнародний скандал через шпигунів Росії при НАТО.
- 6 жовтня Альянс повідомив, що висилає 8 російських дипломатів. Ці люди займалися шпигунством на користь Росії.
- У Росії пообіцяли відреагувати на дії НАТО і незабаром надати відповідь.
- Відтак, при НАТО залишиться лише 10 співробітників з Росії.