Одночасно провели операції за трьома адресами в Стамбулі та двома адресами в Анталії. Поліція діяла спільно з розвідкою.

До речі Вислані дипломати Росії при НАТО були неоголошеними співробітниками розвідки, – Столтенберг

Росіяни шпигували і планували напад

У ході операцій затримали шість підозрюваних. Під час обшуків за їхніми адресами вилучили 3 стволи, один з яких був оснащений глушником та лазерним прицілом, магазини з кулями та багато патронів.

За даними турецьких силовиків, затримані готували збройний напад в Стамбулі і збирали конфіденційну інформацію задля політичного або військового шпигунства.

Видання CNN Turk заявляє, що усі чоловіки мали російські паспорти.

Російські дипломати були шпигунами: головне