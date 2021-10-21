МЗС звернулося до турецьких правоохоронців

На затримання українця відреагував речник МЗС Олег Ніколенко. Він зауважив, що офіційна інформація від Туреччини наразі не надходила.

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Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання у Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання,

– заявив Ніколенко.

Він додав, що консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію. Дипломати намагаються з'ясувати місце перебування українця і деталі справи. Крім того, вони хочуть отримати дозвіл на його відвідання консулом.

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