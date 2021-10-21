МЗС звернулося до турецьких правоохоронців
На затримання українця відреагував речник МЗС Олег Ніколенко. Він зауважив, що офіційна інформація від Туреччини наразі не надходила.
До теми Українцеві у Туреччині висунули звинувачення у шпигунстві
Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання у Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання,
– заявив Ніколенко.
Він додав, що консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію. Дипломати намагаються з'ясувати місце перебування українця і деталі справи. Крім того, вони хочуть отримати дозвіл на його відвідання консулом.
Затримання 6 чоловіків у Туреччині: що відомо
- 8 жовтня у Стамбулі затримали 6 чоловіків. За їхнім місцем проживання правоохоронці вилучили пістолети та боєприпаси. Чоловіків запідозрили у політичному та військовому шпигунстві, а також готуванні збройного нападу. Спершу ЗМІ казали, що усі вони – росіяни.
- Згодом турецькі журналісти заявили, що серед затриманих є українець. Наразі він перебуває під вартою.
- Підозрювані буцімто готували збройні напади на представників чеченської опозиції у Туреччині.
- Тепер чоловікам загрожує ув'язнення строком 15 – 20 років.