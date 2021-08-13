Сколько в Афганистане украинцев
События в Афганистане демонстрируют, что это абсолютно уникальное государство. Об этом министр иностранных дел заявил во время брифинга 13 августа.
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Очень трудно прогнозировать безопасную ситуацию. Способность правительства удерживать талибов очень хрупкая,
– пояснил Кулеба.
Он пожелал мира афганскому народу и подчеркнул, что наши страны всегда имели партнерские отношения. Особенно государства объединила общая трагедия – сбиие самолета МАУ иранской ракетой.
Кулеба подчеркнул, что безопасность украинцев за рубежом для него очень важна. Он вспомнил успешные примеры эвакуации наших граждан из Сектора Газа и охваченной лесными пожарами Турции.
По словам министра, в Афганистане сейчас находится до 100 украинцев. Он призвал их обращаться в посольство Украины в Таджикистане и информировать о своем месте пребывания.
"Пока украинцы не обращались в МИД с просьбой эвакуировать их из Афганистана. Мы в режиме 24/7 работаем. Готовы помогать нашим гражданам всеми доступными средствами", – заверил Кулеба.
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Ситуация в Афганистане: что известно
- После того как США начали вывод своих войск из Афганистана, ситуация в стране обострилась. Боевики "Талибана" взяли под контроль примерно две трети территории.
- 12 августа талибы захватили Кандагар и Герат – второй и третий по величине город Афганистана. Они уже вплотную приблизились к Кабулу, куда эвакуировались все чиновники.
- Из-за этого США призвали своих граждан немедленно покинуть территорию страны. Такую же рекомендацию выдал украинский МИД.
- По данным ООН, с 9 июля только в 4 городах Афганистана погибли 183 мирных жителя. Известно, что среди них есть дети.