Скільки в Афганістані є українців
Подій в Афганістані демонструють, що це абсолютно унікальна держава. Про це міністр закордонних справ заявив під час брифінгу 13 серпня.
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Дуже важко прогнозувати безпекову ситуацію. Здатність уряду втримувати талібів дуже крихка,
– пояснив Кулеба.
Він побажав миру афганському народу і наголосив, що наші країни завжди мали партнерські відносини. Особливо держави об'єднала спільна трагедія – збиття літака МАУ іранською ракетою.
Кулеба наголосив, що безпека українців за кордоном для нього дуже важлива. Він пригадав успішні приклади евакуації наших громадян з Сектора Гази та охопленої лісовими пожежами Туреччини.
За словами міністра, в Афганістані наразі перебуває до 100 українців. Він закликав їх звертатися до посольства України в Таджикистані та інформувати про своє місце перебування.
"Наразі українці не зверталися до МЗС з проханням евакуювати їх з Афганістану. Ми в режимі 24/7 працюємо. Готові допомагати нашим громадянам усіма доступними засобами", – запевнив Кулеба.
Брифінг Дмитра Кулеби: відео
Важливо Велика Британія та США відправлять військових до Афганістану для евакуації своїх громадян
Ситуація в Афганістані: що відомо
- Після того, як США почали виведення своїх військ з Афганістану, ситуація в країні загострилася. Бойовики "Талібану" взяли під контроль приблизно дві третини території.
- 12 серпня таліби захопили Кандагар та Герат – друге і третє за величиною міста Афганістану. Вони вже впритул наблизилися до Кабулу, куди евакуювалися всі чиновники.
- Через це США закликали своїх громадян негайно покинути територію країни. Таку ж рекомендацію видало українське МЗС.
- За даними ООН, з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирних мешканців. Відомо, що серед них є діти.