Скільки в Афганістані є українців

Подій в Афганістані демонструють, що це абсолютно унікальна держава. Про це міністр закордонних справ заявив під час брифінгу 13 серпня.

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Дуже важко прогнозувати безпекову ситуацію. Здатність уряду втримувати талібів дуже крихка,

– пояснив Кулеба.

Він побажав миру афганському народу і наголосив, що наші країни завжди мали партнерські відносини. Особливо держави об'єднала спільна трагедія – збиття літака МАУ іранською ракетою.

Кулеба наголосив, що безпека українців за кордоном для нього дуже важлива. Він пригадав успішні приклади евакуації наших громадян з Сектора Гази та охопленої лісовими пожежами Туреччини.

За словами міністра, в Афганістані наразі перебуває до 100 українців. Він закликав їх звертатися до посольства України в Таджикистані та інформувати про своє місце перебування.

"Наразі українці не зверталися до МЗС з проханням евакуювати їх з Афганістану. Ми в режимі 24/7 працюємо. Готові допомагати нашим громадянам усіма доступними засобами", – запевнив Кулеба.

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