Одна из них – Франция, она пока останется доступной для украинских туристов. О ситуации по Франции рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
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В МИД рассказали, останется ли Франция открытой для въезда украинцев
Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации,
– заявил Кулеба.
По словам министра, ведомство продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы украинцы имели максимальную свободу путешествовать.
Там также вспомнили, что с основными правилами путешествий в другие страны можно ознакомиться по ссылке.
Разрешение на въезд украинцев в разные страны: коротко
- 9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка". Однако окончательное решение относительно того, пускать ли украинских туристов, каждая страна принимает индивидуально.
- Кстати, каждые 2 недели этот перечень пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Если она положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если же отрицательная – советует запретить въезд.
- Несмотря на Совет ЕС, для украинских туристов открытыми остаются: Кипр, Эстония, Хорватия, Нидерланды, Австрия, Чехия, Дания, Бельгия, Польша.