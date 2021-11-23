Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко со ссылкой на правоохранителей Болгарии.

Важно Автобус вспыхнул: в страшном ДТП в Болгарии погибли 45 человек, среди них – 12 детей

Речь идет о ДТП, которое произошло ночью на 23 ноября возле села Боснек – примерно в 45 километрах от Софии.

Украинских граждан нет среди пострадавших в аварии автобуса на западе Болгарии,

– написал Николенко.

Есть ли среди пострадавших граждане других стран, пока неизвестно.

Что известно об автокатастрофе

Страшная трагедия произошла в Болгарии на трассе София – Благоевград. Автобус с туристами, который недавно пересек границу страны, попал в ДТП, после чего загорелся. Накануне вечером автобус въехал в Болгарию через пограничный пункт пропуска "Капитан Андреево".

По информации СМИ, всего в автобусе вместе с водителем находилось 52 человека, 45 из них погибли (по другим данным – 53 человека и 46 погибших). Среди жертв – 12 несовершеннолетних.

Спасти удалось 2 женщин и 5 мужчин. Их срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. У 6 пострадавших – ожоги лица и верхних дыхательных путей и рваные раны, еще у одного пациента – травма ноги.

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В пожарной службе подтвердили, что автобус имел македонскую регистрацию. Вероятнее всего, что он направлялся через Болгарию в Стамбул. Предварительно известно, что погибшие были туристами из Северной Македонии.

Полный текст публикации Олега Николенко:

По информации болгарских правоохранителей, украинских граждан нет среди пострадавших в аварии автобуса на западе Болгарии.