Союзники и партнеры прогнозируют, что нападение может начаться 16 февраля. Однако страна-агрессор пытается притупить бдительность украинцев, цинично убеждая, что ничего не планирует.

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Поэтому, спикер российского министерства иностранных дел Захарова сделал странное заявление о том, что "15 февраля 2022 года войдет в историю как день провала западной пропаганды войны".

Говорит она именно об этой дате потому, что ранее Bloomberg писал о начале нового вторжения 15 февраля. Захарова даже попыталась потребовать, чтобы издание уточнило информацию.

Украина готова дать отпор врагу

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что ситуация под контролем, и призывают верить в Вооруженные силы. Денис Монастырский подчеркнул, что "гиркиных" расстреляют без колебаний в случае попытки захватить административные здания в украинских городах.

Владимир Зеленский 13 февраля отметил, что мы остановим любую эскалацию в сторону Украины.

Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития, и сегодня это одна из ведущих армий мира.

Главнокомандующий ВСУ и глава Министерства обороны заверили, что повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город.

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