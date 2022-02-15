Союзники та партнери прогнозують, що напад може розпочатися 16 лютого. Однак країна-агресор намагається притупити пильність українців, цинічно переконуючи, що нічого не планує.

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Відтак, речниця російського міністерства закордонних справ Захарова зробила дивну заяву про те, що "15 лютого 2022 року ввійде в історію як день провалу західної пропаганди війни".

Говорить вона саме про цю дату через те, що раніше Bloomberg писав про початок нового вторгнення 15 лютого. Захарова навіть спробувала вимагати, щоб видання уточнило інформацію.

Україна готова дати відсіч ворогу

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

У Міністерстві внутрішніх справ України поінформували, що ситуація під контролем і закликали вірити в Збройні сили. Денис Монастирський наголосив, що "гіркіних" розстріляють без вагань у випадку спроби захопити адміністративні будівлі в українських містах.

Володимир Зеленський 13 лютого зазначив, що ми зупинимо будь-яку ескалацію в бік України.

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Головнокомандувач ЗСУ та глава Міністерства оборони запевнили, що повторення 2014 року не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто.

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