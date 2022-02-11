Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу повідомив під час спільної пресконференції з румунським президентом Йоганнісом Клаусом, яка відбулася 11 лютого.
Читайте також НАТО запропонувало Росії провести нові переговори щодо України
Є ризик інших агресивних дій будь-якого типу, включаючи спроби повалити владу в Києві, гібридні та кібернетичні атаки й багато інших видів агресії з боку Росії. У цьому немає визначеності, але відомо, що військове нарощування триває,
– сказав Єнс Столтенберг.
Політик зазначив, що Росія продовжує зосереджувати значну кількість військових довкола України.
За його словами, останні маневри російської армії не свідчать на користь намірів стосовно зниження рівня напруги у регіоні. Водночас ризик повномасштабної війни в Європі дуже великий.
НАТО пропонує дипломатію
Єнс Столтенберг додав, що нині в НАТО немає визначених і чітких даних стосовно можливої дати нападу. Він наголосив, що Альянс пропонує Кремлю дипломатичний шлях деескалації.
Насамкінець він наголосив, що військово-політичний союз не має наміру йти на компроміси щодо права держав обирати свій шлях та здатність НАТО обороняти кожного зі своїх союзників.
Війська Росії поблизу України
- Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував загрозу вторгнення Росії на територію України. Він вкотре наголосив, що "нам чуже не потрібне, але своє ми віддавати не будемо".
- Міністр оборони України раніше заявляв, що ймовірність нового вторгнення Росії – низька.
- Водночас Олексій Резніков поінформував, що біля наших кордонів розташовані приблизно 140 тисяч російських військових. Однак, за його словами, там немає ударних груп.