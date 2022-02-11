Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу повідомив під час спільної пресконференції з румунським президентом Йоганнісом Клаусом, яка відбулася 11 лютого.

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Є ризик інших агресивних дій будь-якого типу, включаючи спроби повалити владу в Києві, гібридні та кібернетичні атаки й багато інших видів агресії з боку Росії. У цьому немає визначеності, але відомо, що військове нарощування триває,

– сказав Єнс Столтенберг.

Політик зазначив, що Росія продовжує зосереджувати значну кількість військових довкола України.

За його словами, останні маневри російської армії не свідчать на користь намірів стосовно зниження рівня напруги у регіоні. Водночас ризик повномасштабної війни в Європі дуже великий.

НАТО пропонує дипломатію

Єнс Столтенберг додав, що нині в НАТО немає визначених і чітких даних стосовно можливої дати нападу. Він наголосив, що Альянс пропонує Кремлю дипломатичний шлях деескалації.

Насамкінець він наголосив, що військово-політичний союз не має наміру йти на компроміси щодо права держав обирати свій шлях та здатність НАТО обороняти кожного зі своїх союзників.

Зверніть увагу! В Північноатлантичному альянсу поінформували, що розглядають можливість розміщення військ у Румунії. Мовиться саме про район Чорного моря.

Війська Росії поблизу України

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував загрозу вторгнення Росії на територію України. Він вкотре наголосив, що "нам чуже не потрібне, але своє ми віддавати не будемо".

Міністр оборони України раніше заявляв, що ймовірність нового вторгнення Росії – низька.

Водночас Олексій Резніков поінформував, що біля наших кордонів розташовані приблизно 140 тисяч російських військових. Однак, за його словами, там немає ударних груп.

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