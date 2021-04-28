После ужасного обстрела под Шумами, в результате которого погибли 4 наших защитников, Владимир Зеленский пытался связаться с Владимиром Путиным. Однако глава Кремля разговаривать не захотел. В России говорят: это потому, что украинский президент хотел говорить о Донбассе, а об этом якобы следует общаться с самими боевиками.

Поступок Путина объяснил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подтвердил, что запросы на телефонный разговор поступали как от президента Зеленского, так и от главы МИД Дмитрия Кулебы.

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Это нужно обсуждать не с нами, – Лавров

Мы говорили, что это нужно обсуждать не с нами, а, как вы и согласились, в рамках минских договоренностей, с Донецком и Луганском. Там прямо записано, что ключевые этапы урегулирования должны быть предметом консультаций и согласований с Донецком и Луганском,

– сказал Лавров.

Глава МИД России убеждает, что Киев хочет "переиграть минские договоренности и представить Россию стороной конфликта". Лавров говорит, что Москва готова обсуждать с Киевом двусторонние отношения.

Зеленский подтвердил, что пытался созвониться с Путиным

Отметим, что о том, что звонок Путину был, президент Зеленский сообщил в интервью французскому изданию Le Figaro. Однако российская сторона разговор не подтвердила. Сначала в Кремле вообще говорили, что даже запроса не поступало.