Після жахливого обстрілу під Шумами, в результаті якого полягли 4 наших захисників, Володимир Зеленський намагався зв'язатись з Володимиром Путіним. Проте глава Кремля розмовляти не захотів. У Росії кажуть, це – тому що український президент хотів говорити про Донбас, а про це начебто слід спілкуватись з самими бойовиками.

Вчинок Путіна пояснив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він підтвердив, що запити на телефонну розмову надходили, як від президента Зеленського, так і від голови МЗС Дмитра Кулеби.

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Це потрібно обговорювати не з нами, – Лавров

Ми говорили, що це потрібно обговорювати не з нами, а, як ви і погодилися в рамках Мінських домовленостей, з Донецьком і Луганськом. Там прямо записано, що ключові етапи врегулювання повинні бути предметом консультацій і узгоджень з Донецьком і Луганськом,

– сказав Лавров.

Глава МЗС Росії переконує, що Київ хоче "переграти мінські домовленості і представити Росію стороною конфлікту". Лавров каже, що Москва готова обговорювати з Києвом двосторонні відносини.

Зеленський підтвердив, що намагався зідзвонитись з Путіним

Зазначимо, що про те, що дзвінок Путіну був, президент Зеленський повідомив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro. Проте російська сторона розмову не підтвердила. Спочатку у Кремлі взагалі говорили, що навіть запиту не надходило.