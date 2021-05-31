Об этом сообщил руководитель департамента экономического сотрудничества МИД государства-агрессора Дмитрий Биричевский.

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Россия этим занимается уже довольно длительное время, поскольку это объективная необходимость,

– сказал он.

По его словам, они начали работу по созданию альтернативной системы платежей.

Обратите внимание! Европарламент принял резолюцию, в которой описан механизм воздействия на Россию в случае военного наступления на Украину. ЕС должен будет немедленно отключить агрессора от платежной системы SWIFT, а также остановить импорт российской нефти и газа.